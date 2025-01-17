Приграничный с Литвой регион Белоруссии разрешил вывоз продуктов сверх норм

Вывоз продуктов сверх установленных правительством Белоруссии лимитов в Литву и Латвию был временно разрешен Гродненским областным исполнительным комитетом 17 января, сообщает национальный правовой интернет-портал Белоруссии.
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