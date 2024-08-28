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Чернышенко: 1,8 млн детей пойдут в первый класс в новом учебном году

Чернышенко: 1,8 млн детей пойдут в первый класс в новом учебном году

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Порядка 1,8 млн российских детей пойдут в первый класс в 2024 году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время посещения новосибирского колледжа электроники и вычислительной техники и нового здания лицея № 185.

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