Чернышенко: 1,8 млн детей пойдут в первый класс в новом учебном году

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Порядка 1,8 млн российских детей пойдут в первый класс в 2024 году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время посещения новосибирского колледжа электроники и вычислительной техники и нового здания лицея № 185.