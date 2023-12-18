Владимирская полиция устанавливает причины столкновения скорой помощи и двух иномарок

В результате аварии машины владимирской скорой помощи и двух иномарок пострадали четыре человека.Владимирская полиция устанавливает обстоятельства ДТП с автомобилем скорой помощи и двух иномарок, которое случилось в воскресенье 17 декабря около 16.
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