Мосбиржа повысила коэффициент free-float по акциям «Софтлайна» до 16%

Московская биржа повысила коэффициент free-float по акциям ПАО «Софтлайн», ведущего поставщика решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, до 16%, следует из релиза компании.
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