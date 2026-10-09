Аналитик Риттер спрогнозировал поражение Украины

Украине не избежать поражения в конфликте с РФ, считает американский военный аналитик Скотт Риттер.По его словам, Киеву стоит готовиться к такому развитию событий.
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