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Аргументы и Факты

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Аналитик Риттер спрогнозировал поражение Украины

Аналитик Риттер спрогнозировал поражение Украины

Украине не избежать поражения в конфликте с РФ, считает американский военный аналитик Скотт Риттер.По его словам, Киеву стоит готовиться к такому развитию событий.

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