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Энтузиазма поубавилось. Все больше поляков не хотят видеть Украину в ЕС

Энтузиазма поубавилось. Все больше поляков не хотят видеть Украину в ЕС

В рамках последнего опроса специалисты задали полякам вопрос: "Должна ли, по вашему мнению, Украина в будущем стать членом Европейского союза?" ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> Украина в ЕС? Опрос ЦИОМ показывает изменение настроений поляков Новый опрос наглядно демонстрирует, как изменились настроения поляков по поводу членства Украины в ЕС.

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