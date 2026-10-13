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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани на нескольких улицах отключили электричество

В Рязани на нескольких улицах отключили электричество

В 09:00 из-за аварии обесточило следующие адреса: Введенская, Маяковского, Свободы, Фрунзе, Полевая, Яхонтова, Есенина, Халтурина, Спортивная (Голенчино), Некрасова, Семинарская, Сенная, 1-е Бутырки, Право-Лыбедская, Радищева, Соборная, Горького, Почтовая, Николодворянская.

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