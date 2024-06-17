Военные РФ создали точную копию позиций ВСУ перед штурмом Старомайорского

С целью подготовки к штурму села Старомайорское под Угледаром на полигоне в Донецкой Народной Республике (ДНР) была воссоздана точная копия позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал военнослужащий отряда 394-й дивизии 127-го полка группировки войск «Восток» с позывным «Котяра».