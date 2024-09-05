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Выгнал русских и нацелил ракеты на Иран: Пашинян упустил последний шанс на мирную жизнь

Выгнал русских и нацелил ракеты на Иран: Пашинян упустил последний шанс на мирную жизнь

1,8K прочтений Сегодня Российские пограничники, более тридцати лет прослужившие на территории международного аэропорта Звартноц (что в пятнадцати километров от Еревана), покинули Армению по решению верховных властей республики во главе с премьер-министром Пашиняном.

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