В Крыму открыли памятник «Русскому солдату Владимирского пехотного полка»

На территории мемориального комплекса «Поле Альминского сражения» в Бахчисарайском районе глава Крыма Сергей Аксенов вместе с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым и председателем Госсовета Крыма Владимиром Константиновым открыл памятник «Русскому солдату Владимирского пехотного полка».
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