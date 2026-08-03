Мерцу готовят замену? Кто может стать новым канцлером Германии

В Германии обсуждают возможный уход Фридриха Мерца с поста канцлера в грядущем сентябре. По информации немецких СМИ, в правящем Христианско-демократическом союзе указали на снижение авторитета политика среди его соратников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии