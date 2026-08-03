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Пятый канал

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Мерцу готовят замену? Кто может стать новым канцлером Германии

Мерцу готовят замену? Кто может стать новым канцлером Германии

В Германии обсуждают возможный уход Фридриха Мерца с поста канцлера в грядущем сентябре. По информации немецких СМИ, в правящем Христианско-демократическом союзе указали на снижение авторитета политика среди его соратников.

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