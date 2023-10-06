Телефонные правила: вот почему не надо отправлять голосовые сообщения

Многих раздражают люди, которые в телефоне слушают музыку и смотрят видеоролики на полную громкость. Есть и другие телефонные правила и этикет виртуального общения, сложившиеся в цивилизованном мире, о которых знают далеко не все.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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