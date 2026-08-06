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Накануне нового сезона ВХЛ из-за проблем с финансированием покинули две команды — «Ростов» и «Челны»

Накануне нового сезона ВХЛ из-за проблем с финансированием покинули две команды — «Ростов» и «Челны»

Накануне нового сезона Всероссийская хоккейная лига (ВХЛ) лишилась двух команд. Вслед за «Ростовом», объявившим о пропуске чемпионата 21 июля, финансовые проблемы вынудили сняться и ХК «Челны» из Набережных Челнов.

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