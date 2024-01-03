Выступление Леры Кудрявцевой и Кати Гордон вырезали по секундам из "Песни года"

Неожиданно для многих под редакторский нож попало выступление двух участниц "Песни года", которые не посещали "голую вечеринку" ИвлеевойЗа несколько дней до Нового года стало известно, что телепередачу, которую будут показывать в ночь с 31 декабря на 1 января, отредактируют буквально по секундам.
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