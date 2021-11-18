Наталья Непряева: «Мое состояние в этом году нравится мне больше, чем в прошлом. Поэтому очень надеюсь, что результаты будут лучше»

Российская лыжница Наталья Непряева оценила свое состояние перед стартом сезона-2021/22. «У нас всегда очень поздно начинается лыжная подготовка, и лично мне – не могу сказать за остальных – это подходит.

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