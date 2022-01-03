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Сотрудники МЧС дежурят в местах проведения праздничных мероприятий

Сотрудники МЧС дежурят в местах проведения праздничных мероприятий

Инспекторами госпожнадзора в рамках контроля соблюдения требований пожарной безопасности на объектах с проведением массовых торжеств продолжает проводиться комплекс профилактических мероприятий.

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