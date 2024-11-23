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Россия стала самой атакуемой хакерами страной в мире

Россия стала самой атакуемой хакерами страной в мире

С 2022 года Россия стала самой атакуемой хакерами страной в мире, а главным изменением ландшафта киберугроз стал лавинообразный поток нападений на отечественные компании и госсектор со стороны проукраинских группировок.

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