С 2022 года Россия стала самой атакуемой хакерами страной в мире, а главным изменением ландшафта киберугроз стал лавинообразный поток нападений на отечественные компании и госсектор со стороны проукраинских группировок.
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