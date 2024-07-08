Ефимов: с 2011 года в Москве под инвестпроекты выдано 82% градостроительных планов

С 2011 года Москомархитектура выдала почти 67 тыс. градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ), примерно 82% из них приходится под инвестиционные проекты, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии