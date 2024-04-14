Почему в Крыму участились паводки?

Глобальное изменение климата является причиной участившихся паводков в Крыму. Об этом в интервью «РИА Новости Крым» рассказал кандидат географических наук, доцент кафедры туризма Таврической академии КФУ Игорь Вахрушев.
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