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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Почему в Крыму участились паводки?

Глобальное изменение климата является причиной участившихся паводков в Крыму. Об этом в интервью «РИА Новости Крым» рассказал кандидат географических наук, доцент кафедры туризма Таврической академии КФУ Игорь Вахрушев.

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