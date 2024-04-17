Наказать! Учительница, избившая школьника, уволилась

с такими детишками еще не каждый работать захочет от того и учителей не хватает, дети распущены до нельзя! Уважения к учителям нет, ни с того ни с сего учитель ребенка бить не будет, значит вывел

Михаил

Вы правы. Во времена СССР такое поведение детей было невозможно. Нашкодившего ребёнка в зависимости от проступка или серии проступков сразу брали в "ежовые рукавицы" - запись в дневнике, удаление из класса, вызов к завучу, вызов к директору, вызов родителей к классному руководителю на беседу, вызов родителей к директору, вызов родителей на педсовет, исключение из школы. Весь "бардак начался с 90-х в результате расслоения родителей на бедных и "богатеньких", когда дети последних стали наглеть, а дети первых из-за протеста тоже стали вести себя разнузданно, а дальше всё покатилось как снежный ком и стало нормой поведения. Не многие учителя выдерживают такой стресс и неудивительно, что у них не выдерживают нервы и они увольняются. А выход один - детей надо наказывать через родителей рублём, а родителям наказывать детей ремнём, хотя это и запрещено законом. Иначе образование останется без учителей или с такими, которым, в лучшем случае, всё "по барабану"...