Мэр Москвы утвердил планы по комплексному развитию территорий в СВАО и ЮАО

Планы комплексного развития территорий в Северо-Восточном и Южном административных округах Москвы утверждены в ходе заседания президиума столичного правительства, сообщил в своем Telegram-канале московский мэр Сергей Собянин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии