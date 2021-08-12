Honor представила флагманский планшет Tab V7 Pro с процессором MediaTek Kompanio 1300T

Сегодня китайская компания Honor провела презентацию новых продуктов. Помимо флагманских смартфонов серии Magic 3, бывшее подразделение Huawei выпустило планшет Tab V7 Pro на базе свежей высокопроизводительной платформы MediaTek Kompanio 1300T.
Сегодня китайская компания Honor провела презентацию новых продуктов. Помимо флагманских смартфонов серии Magic 3, бывшее подразделение Huawei выпустило планшет Tab V7 Pro на базе свежей высокопроизводительной платформы MediaTek Kompanio 1300T.
Свежие комментарии