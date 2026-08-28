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Слепышев о Бейкерсфилде с репутацией опасного города в АХЛ: «Нам показывали, куда не ходить. Туда полиция не доедет, а тебя могут обокрасть, раздеть. Это было шоком»

Форвард « Автомобилиста » Антон Слепышев вспомнил о жизни в Бейкерсфилде (Калифорния). Там расположен фарм-клуб « Эдмонтона » в АХЛ .

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