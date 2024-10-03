«МЮ» при тен Хаге пропустил 3+ гола в 24 матчах – больше всех из клубов АПЛ

Сегодня «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Порту» (3:3) на выезде в матче 2-го тура Лиги Европы. После того, как тен Хаг возглавил команду летом 2022 года, «МЮ» пропустил 3 и более гола в 24 матчах во всех турнирах – ни один клуб АПЛ за это время не делал этого чаще.
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