«Челси» продал Вашингтона «Страсбуру» за 8 млн евро. Контракт форварда – до 2031-го

«Страсбур» объявил о переходе 21-летнего нападающего Дейвида Вашингтона из «Челси». Бразилец подписал контракт с французским клубом до 2031 года.
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