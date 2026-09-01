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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» продал Вашингтона «Страсбуру» за 8 млн евро. Контракт форварда – до 2031-го

«Страсбур» объявил о переходе 21-летнего нападающего Дейвида Вашингтона из «Челси». Бразилец подписал контракт с французским клубом до 2031 года.

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