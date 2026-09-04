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Нижегородская правда

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Названы сроки ремонта обрушившегося потолка на улице Светлогорской

Названы сроки ремонта обрушившегося потолка на улице Светлогорской

Домоуправляющая компания Советского района назвала точные сроки восстановления потолочного перекрытия, частично обрушившегося в жилом домe на улице Светлогорской в Нижнем Новгороде.

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