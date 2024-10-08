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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ман Сити» повторил клубный рекорд по числу матчей без поражений (30) в АПЛ. 19.00 – закончат сезон без поражений

«Манчестер Сити» не проигрывает в чемпионате Англии на протяжении 30 матчей. Это повторение клубного рекорда по числу матчей без поражений.

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