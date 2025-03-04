Аналитик: Киев все равно продолжит получать американское оружие

БУДАПЕШТ, 4 марта, ФедералПресс. Несмотря на заморозку военной поддержки от Вашингтона, Украина сможет получать американское оружие через закупки союзников, а также приобретать вооружение у других стран на дополнительные средства от Евросоюза.
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