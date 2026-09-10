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"Богатые тоже жирные". Иноагент Галина Юзефович раскритиковала книгу Татьяны Столяр "Я есть жир"

"Богатые тоже жирные". Иноагент Галина Юзефович раскритиковала книгу Татьяны Столяр "Я есть жир"

Литературный критик Галина Юзефович, которую в июле Минюст признал иноагентом, раскритиковала книгу "Я есть жир" Татьяны Столяр — соосновательницы популярного телеграм-канала о светской жизни "Антиглянец".

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