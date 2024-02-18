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Губернатор Сальдо: ВСУ в Авдеевке показали, что они могут лишь бить по населению

Губернатор Сальдо: ВСУ в Авдеевке показали, что они могут лишь бить по населению

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что взятие Авдеевки под контроль российских войск показало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не умеют обороняться, а могут лишь обстреливать мирное население.

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