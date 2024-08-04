«Спартак» и «Зенит» зашли в тупик в переговорах по Александру Соболеву

Переход в петербургский клуб не планируется Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев пока не собирается переходить в «Зенит», переговоров об этом не ведется, сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии