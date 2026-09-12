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Аргументы и Факты

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Полковник объяснил, откуда ВСУ запускали дроны на Пензу

Полковник объяснил, откуда ВСУ запускали дроны на Пензу

Беспилотник ВСУ уничтожен на территории Пензенской области. Как сообщил глава региона Олег Мельниченко, жертв и разрушений нет.

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