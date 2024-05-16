Спектакль “Лиса ночлежница” в ЦДК Фестиваль ко Дню Семьи “Сочи - большая добрая семья” в Луна Парке 🗓 19 мая, 17:00 📍 Горького, 85 🙋 600₽ 📱 Интересный Сочи.
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Спектакль “Лиса ночлежница” в ЦДК Фестиваль ко Дню Семьи “Сочи - большая добрая семья” в Луна Парке 🗓 19 мая, 17:00 📍 Горького, 85 🙋 600₽ 📱 Интересный Сочи.