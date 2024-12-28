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Царьград

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Авиарейсы, летевшие в Казань из Кемерова и Томска, перенаправлены в Нижнекамск

Авиарейсы, летевшие в Казань из Кемерова и Томска, перенаправлены в Нижнекамск

Было перенесено время вылета 11 авиарейсов и прилета 14 самолетов.В субботу, 28 декабря, несколько самолетов, следовавших в Казань, были перенаправлены на запасной аэродром в Бегишево, который обслуживает Нижнекамск и Набережные Челны.

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