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Царьград

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Верующие тысячами приходят к Храму Христа Спасителя, чтобы поклониться мощам Спиридона Тримифунтского

Верующие тысячами приходят к Храму Христа Спасителя, чтобы поклониться мощам Спиридона Тримифунтского

В Москве четвёртый день сохраняется многотысячная очередь к Храму Христа Спасителя. Верующие идут поклониться ковчегу с десницей святителя Спиридона Тримифунтского, который был доставлен в российскую столицу с греческого острова Корфу.

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