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В ЛНР сбили БПЛА ВСУ с отравляющим химическим боеприпасом

В ЛНР сбили БПЛА ВСУ с отравляющим химическим боеприпасом

В Троицком районе Луганской Народной Республики (ЛНР) сбили украинский беспилотник с отравляющим химическим боеприпасом, сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

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Зоя Зайко
Ну сволочи!
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