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Карлсен вступился за Карякина. РШФ подала апелляцию на дисквалификацию российского гроссмейстера

Карлсен вступился за Карякина. РШФ подала апелляцию на дисквалификацию российского гроссмейстера

ШАХМАТЫ. В режиме санкций На основании рекомендаций МОК в полном соответствии с политической повесткой международные федерации продолжают вводить жесткие санкции против российского спорта.

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