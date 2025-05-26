35 фото таких смешных кошек и их уморительных выходок

Есть что-то такое в кошках, что неизбежно нас привлекает. Их трогательное очарование, пушистость, грациозность и неуклюжесть одновременно, непредсказуемость и, конечно же, кошачья логика, которую просто не описать словами.
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