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35 фото таких смешных кошек и их уморительных выходок

35 фото таких смешных кошек и их уморительных выходок

Есть что-то такое в кошках, что неизбежно нас привлекает. Их трогательное очарование, пушистость, грациозность и неуклюжесть одновременно, непредсказуемость и, конечно же, кошачья логика, которую просто не описать словами.

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