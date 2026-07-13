10 европейских стран объявили о создании «коалиции противоракетной обороны»

Украина и девять европейских стран объявили о создании «коалиции противоракетной обороны».Речь идет о государствах из так называемой коалиции желающих: Украине, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландах, Норвегии, Франции и Швеции.