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Аргументы и Факты

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10 европейских стран объявили о создании «коалиции противоракетной обороны»

10 европейских стран объявили о создании «коалиции противоракетной обороны»

Украина и девять европейских стран объявили о создании «коалиции противоракетной обороны».Речь идет о государствах из так называемой коалиции желающих: Украине, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландах, Норвегии, Франции и Швеции.

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