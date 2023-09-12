«Сочи» вновь выложил кадр из «Поля чудес», загадав фамилию Мичкова: «Пригодился один и тот же мемас с разницей в 9 месяцев! Мы кого-то ждем »

Вчера стало известно, что СКА во второй раз отдаст 18-летнего нападающего в аренду сочинскому клубу. В прошлом Фонбет Чемпионате КХЛ Мичков сыграл за «леопардов» 27 матчей и набрал 20 (9+11) очков.
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