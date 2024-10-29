В поисках запрещённой пропаганды или кто стоит за осенним обострением?

Последнее время наблюдаю, как некие странные личности находят пропаганду запрещённых (или в отношении которых такой запрет готовится) течений в русской классике, советских фильмах и даже мультфильмах, а также во вполне обычных вещах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии