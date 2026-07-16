30+ смешных мемов про ипотеку: когда платить — смешно, а ставки — нет

Ипотека — это, конечно, несмешно. Но вот мемы и картинки про неё — это настоящий праздник сарказма и самоиронии!Мало кто знает, но у ипотеки есть собственный праздник — День ипотеки, который отмечается ежегодно 16 июля.
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