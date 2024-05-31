На вооружение подразделений ТОФ на Камчатке поступили БПЛА и FPV-дроны

На вооружение подразделений Тихоокеанского флота (ТОФ), дислоцирующихся на Камчатке и выполняющих задачи по борьбе с диверсионными силами и средствами противника, поступили разведывательные беспилотные летательные аппараты и FPV-дроны.
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