Началась эвакуация жителей из освобожденного Курахово

6 января Минобороны РФ сообщило об освобождении города.фото: t.me/RosgvardOfficialРоссийские военнослужащие Южной группировки войск начали эвакуацию мирных жителей из освобожденного от украинских националистов города Курахово.
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