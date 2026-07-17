ЛГБТ*-сериал на Украине и затормозившая санкционная машина: информационный хит-парад

На этой неделе в число лидеров еженедельного хит-парада #всё_как_есть вышли новости, где символическая политика уверенно соперничает с бюрократическими инициативами, а громкие заявления – с весьма свое-образным культурным производством.
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