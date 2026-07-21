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Царьград

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Суд продлил арест Сергею Корнилову после резонансного ДТП

Суд продлил арест Сергею Корнилову после резонансного ДТП

Нижегородский районный суд продлил арест Сергею Корнилову, водителю Mercedes, до 23 октября. Корнилов устроил резонансное ДТП в центре города 20 мая, был задержан 24 мая и арестован позже за хулиганство в ресторане, что вызвало общественный резонанс.

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