Суд продлил арест Сергею Корнилову после резонансного ДТП

Нижегородский районный суд продлил арест Сергею Корнилову, водителю Mercedes, до 23 октября. Корнилов устроил резонансное ДТП в центре города 20 мая, был задержан 24 мая и арестован позже за хулиганство в ресторане, что вызвало общественный резонанс.