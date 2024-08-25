ЕВГЕНИЙ КРУТИКОВ Простые шаги, как обезопасить себя и близких от противника в цифровой среде Национальная безопасность – зона ответственности не только военных и сотрудников спецслужб.
Как избежать участи стать невольным шпионом ВСУ
Комментарии
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Игорь Спиридонов
Говорили с женой про постельное белье из атласа, телефон на столе недалеко лежал, теперь у жены реклама в телефоне сплошь постельное белье. И раньше таких совпадений полно было. Так что отключать и отключать.
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12 час.
владимир Сырников
БОЛТУН находка для шпиона, но как показала практика, предают в таких делах в основном паркетные генералы и продажные чиновники. Не зря ведь для них создают за границей места отдыха и развлечений, где они болтают что угодно. Та же недвижимость за границей продаётся Россиянам не просто так. И за обладание этой недвижимости высокопоставленные чиновники продадут все секреты России. Чиновники Российские, имеющие за границей недвижимость, это же потенциальные предатели, и что такие простые вещи, почему то не понимает высшее руководство страны.
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5 час.
Владимир Безгрешнов
ФСБ надо обратить внимание на этот фотоконкурс. Там запрашивают геолокации снимаемых объектов. В данном случае это МОСТЫ. И название фотоконкурса - https://35awards.com/page/contests/num/809/
Photo contest: Bridges #35AWARDS 2024
35awards
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4 час.
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