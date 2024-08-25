Как избежать участи стать невольным шпионом ВСУ

Говорили с женой про постельное белье из атласа, телефон на столе недалеко лежал, теперь у жены реклама в телефоне сплошь постельное белье. И раньше таких совпадений полно было. Так что отключать и отключать.

владимир Сырников

БОЛТУН находка для шпиона, но как показала практика, предают в таких делах в основном паркетные генералы и продажные чиновники. Не зря ведь для них создают за границей места отдыха и развлечений, где они болтают что угодно. Та же недвижимость за границей продаётся Россиянам не просто так. И за обладание этой недвижимости высокопоставленные чиновники продадут все секреты России. Чиновники Российские, имеющие за границей недвижимость, это же потенциальные предатели, и что такие простые вещи, почему то не понимает высшее руководство страны.