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Испания охвачена протестами из-за жилищного кризиса: парламент отклонил меры правительства

Десят­ки тысяч чело­век вышли на ули­цы испан­ских горо­дов, тре­буя доступ­но­го жилья и уси­ле­ния защи­ты арен­да­то­ров.

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