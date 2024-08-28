В России появится "жилищный накопительный вклад" для быстрого получения ипотеки

Такой вклад будет защищен "усиленной" системой страхования В России до конца 2024 года может появиться "жилищный накопительный вклад" для тех, кто не может внести первоначальный взнос по ипотечному кредиту сразу, пишет "Парламентская газета".
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