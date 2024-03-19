Саркис Цатурян: Армения должна стать внеблоковым государством

Валерий Бирюков

Вот уж действительно - головащая говоря (не путать с выражением говорящая голова). Несёт бред сивой кобылы, а самого распирает от удовольствия сделать высер. Вы себя уже защитили в Карабахе, теперь хотите просрать всю Армению? Флаг вам в руки и колокольчик на шею, чтобы Алиев вас смог разыскать на карте.