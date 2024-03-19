ЕРЕВАН (ИА Реалист). На эти и другие вопросы в беседе с электронным изданием ArmeniaOne ответил автор книги «Армянская мечта» Саркис Цатурян, обозначив общую структуру внешней политики и национальной безопасности Армении.
Саркис Цатурян: Армения должна стать внеблоковым государством
Комментарии
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Валерий Бирюков
Вот уж действительно - головащая говоря (не путать с выражением говорящая голова). Несёт бред сивой кобылы, а самого распирает от удовольствия сделать высер. Вы себя уже защитили в Карабахе, теперь хотите просрать всю Армению? Флаг вам в руки и колокольчик на шею, чтобы Алиев вас смог разыскать на карте.
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